Минобороны Украины рассказало про фрагментарные паузы в войне

Фрагментарные паузы в войне Украины против РоSSии будут происходить по технологическим причинам и только на отдельных участках фронта. Такое заявление в интервью для LB сделала заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Она отметила, что технологические паузы нужны потому, что войска не могут всегда быть в одном режиме.

Маляр сказала, что ВСУ будут брать технологические паузы, но фрагментарно. Например, на одних участках фронта будет проводиться перегруппировка, а на других – наступление.

Маляр также подчеркнула, что роSSийские оккупанты не смогут воспользоваться фрагментарными паузами, которые будут проводить ВСУ.

Напомним, роSSийские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Они пытались захватить Киев , но были отбиты. Сейчас роSSийские оккупанты наступают в Восточной операционной зоне, рассчитывая полностью взять под свой контроль Донецкую и Луганскую области.

Под Харьковом в результате контрнаступления бойцы ВСУ освободили несколько населенных пунктов. При этом сводный отряд пограничников уничтожил около 30 оккупантов и пророSSийских боевиков, а 2 боевиков взяли в плен.

Ранее стало известно, что в Черном море затонул роSSийский крейсер "Москва", в который попали украинские ракеты.