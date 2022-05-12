РоSSийские оккупанты похитили известного танцора в Херсоне
РоSSийские оккупанты бесчинствуют в Херсоне, который им удалось захватить. Стало известно, что военные явились домой к известному танцору Виталию Клименко. Злоумышленники без объяснения причин увезли молодого человека в неизвестном направлении.
Представители танцевального чемпионата Explosion Battle сообщили о преступлении на странице в Instagram. Они обратились с призывом помочь в розыске молодого артиста. Его похитили в прошлый понедельник, 9 мая.
"В Херсоне роSSийские кафиры похитили нашего танцовщика. 9 мая пришли в его дом и забрали", - указано в сообщении.
Сестра Виталия вскоре сообщила, что танцовщика нашли. Оказалось, парня держат в так называемом СИЗО. По словам захватчиков, пленника могут отпустить. Однако они не уточнили, когда именно. Близкие не знают, в каком состоянии их родственник.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты прослушивают телефонные разговоры украинцев. В СНБО рассказали, как защитить свою безопасность.