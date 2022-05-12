РоSSийские оккупанты похитили известного танцора в Херсоне

РоSSийские оккупанты бесчинствуют в Херсоне, который им удалось захватить. Стало известно, что военные явились домой к известному танцору Виталию Клименко. Злоумышленники без объяснения причин увезли молодого человека в неизвестном направлении.

Пришли домой и забрали: роSSийские оккупанты похитили известного танцора в Херсоне

Представители танцевального чемпионата Explosion Battle сообщили о преступлении на странице в Instagram. Они обратились с призывом помочь в розыске молодого артиста. Его похитили в прошлый понедельник, 9 мая.

"В Херсоне роSSийские кафиры похитили нашего танцовщика. 9 мая пришли в его дом и забрали", - указано в сообщении.

Пришли домой и забрали: роSSийские оккупанты похитили известного танцора в Херсоне

Сестра Виталия вскоре сообщила, что танцовщика нашли. Оказалось, парня держат в так называемом СИЗО. По словам захватчиков, пленника могут отпустить. Однако они не уточнили, когда именно. Близкие не знают, в каком состоянии их родственник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ??Витальчик?? (@vitaliklimenko)

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты прослушивают телефонные разговоры украинцев. В СНБО рассказали, как защитить свою безопасность.


Ловіцька Леся, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты за минувшие сутки повредили по меньшей мере 24 дома в Луганской области — глава ОВАОккупанты за минувшие сутки повредили по меньшей мере 24 дома в Луганской области — глава ОВА
Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступленияОккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления
В Херсоне предатели решили обратиться к Путину: на одного из них партизаны уже ведут "охоту"В Херсоне предатели решили обратиться к Путину: на одного из них партизаны уже ведут "охоту"
Оккупанты обстреливают поселок Камышеваха в Запорожской областиОккупанты обстреливают поселок Камышеваха в Запорожской области
На трех направлениях оккупанты перешли к обороне, там наступление остановлено — ГенштабНа трех направлениях оккупанты перешли к обороне, там наступление остановлено — Генштаб
Оккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти — ГУРОккупанты отправляют на войну выпускников училищ и начинают борьбу за передел власти — ГУР
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: много пострадавшихОккупанты обстреляли Николаевскую область: много пострадавших
Оккупанты решили присоединить Херсонщину к россии и обратились к путину: "Референдумов не будет"Оккупанты решили присоединить Херсонщину к россии и обратились к путину: "Референдумов не будет"
Оккупанты продолжают штурм "Азовстали", – полк АзовОккупанты продолжают штурм "Азовстали", – полк Азов
РоSSийские захватчики разрушили в Украине 101 больницу и повредили 450 аптек — МинздравРоSSийские захватчики разрушили в Украине 101 больницу и повредили 450 аптек — Минздрав
Последние новости
Подгружаем последние новости