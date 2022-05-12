Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления

Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито девять атак врага. Кроме того уничтожено 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и одну зенитную установку противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также в Генштабе рассказали, что на Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений враг осуществил перемещение батальонной тактической группы. С целью доукомплектования подразделений, которые понесли потери, и логистического обеспечения противник переместил около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для ввода основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

Для обеспечения преодоления водной преграды агрессор с территории роSSийской федерации в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка. На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшовка, Северодонецк, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайск, Камышеваха, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовка и Новокалинове. На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые действия.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение. На Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.


Катерина Петренко, politeka.net

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