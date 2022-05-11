"Русский мир" пришел в Мариуполь: как сейчас выглядят руины Драмтеатра

В сети показали, как выглядит разрушенный россиянами Донецкий академический областной драматический театр в Мариуполе, информирует Апостроф.

Кадры опубликовал журналист Виталий Лейбин.

"Были вчера в Мариуполе, это апокалипсис. В том числе говорили со спасателем и свидетелями из Драмы и с врачами в роддоме больницы №3, будет репортаж. Пока публикую фото из Драмтеатра. Там сейчас работают сотрудники МЧС из регионов РоSSии. На месте трагедии пока найдено четыре обгоревших мертвых тела", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС рассказали, что боялись найти в настоящее время гораздо больше.

По их оценкам, в момент взрыва в здании могло находиться до полутысячи человек.

"Вчера был найден еще фрагмент тела, часто находят небольшие фрагменты обгоревших костей. МЧСники не исключают, что многие тела могут быть найдены под завалами главного зала, а часть тел могли просто превратиться в пепел, поскольку температура пожара достигала 1000 градусов. В здании слышится сильный гнилостный запах, он меня испугал, но спасатели объясняют, что это запах брошенной еды, осталась рыба под завалами", - отметил он.

Также отметил, что на руинах здания по-прежнему остаются личные вещи, а при входе в здание - что-то вроде мемориала из найденных детских игрушек.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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