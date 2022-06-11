Даже сняли год основания: Андрей Бедняков показал, как оккупанты "обновили" стелу при въезде в Мариуполь

Андрей Бедняков продолжает говорить о многострадальном Мариуполе и показывать, во что оккупанты превратили его родной город. Ранее украинский ведущий показал горы мусора на улицах, а теперь отреагировал на то, как рашисты изуродовали въездную стелу, информирует Апостроф.

РоSSийские захватчики перекрасили сине-желтое название города в Донецкой области в свой уродливый триколор, а украинскую букву "і" заменили на русскую - "и". Также оккупанты сняли герб и дату основания Мариуполя.

Фото: instagram.com/biedniakov

"Сколько краски вы бы не использовали, вы НИКОГДА не сможете уничтожить сине-желтые цвета! Мариуполь – это Украина, "граматеи". P.S. Они даже сняли год основания. Чтобы мы не помнили Нашу историю. Ведь история "должна быть" только Их. Учителя хр*новы", - написал Бедняков.

Подписчики ведущего возмутились "редизайном" стелы и отметили, что Мариуполь был и остается украинским, и что оккупанты только зря потратили краску.

"Пару дней и перекрасим", - написала Леся Никитюк. "В цвет своей тряпки покрасили! В голове не укладывается, как можно быть такими наглыми тварюками в 21 веке? Чтобы брать чужое! Ненавижу!", - пишут другие.

"Зачем они только краску тратили, им скоро убегать, а они живописью занимаются";

"Орковский режим - разрушить, не видеть глобальных проблем, создать вспышку холеры и перекрашивать все в триколор Оркостана и вешать тряпки свои везде";

"Мусор вывести, завалы разобрать это они не могут, зато название в цвет своей тряпки разукрасить это пожалуйста. Вся суть раши, жить на куче мусора размахивая своим триколором".


Наталья Лавринец, Апостроф





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