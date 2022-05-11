Черный дым пошел над Азовсталью - советник главы Мариуполя обнародовал видео

"Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - отметил советник городского головы.

Советник городского головы Мариуполя обнародовал видео, на котором виден столб черного дыма над заводом Азовсталь.

"Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - написал Петр Андрющенко в своем Telegram.

""Ад, сошедший на землю", - добавил советник главы Мариуполя.

Напомним, родные военнослужащих, продолжающих держать оборону Мариуполя, обратились к Международному Комитету Красного Креста с призывом помочь эвакуировать раненных бойцов.

В Генштабе ВСУ заявили, что операция по деблокированию Азовстали потребует значительного количества войск и может привести к потерям.