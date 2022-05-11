Черный дым пошел над Азовсталью - советник главы Мариуполя обнародовал видео

"Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - отметил советник городского головы.

Черный дым пошел над Азовсталью - советник главы Мариуполя обнародовал видео
Фото: скріншот відео

Советник городского головы Мариуполя обнародовал видео, на котором виден столб черного дыма над заводом Азовсталь.

"Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - написал Петр Андрющенко в своем Telegram.

""Ад, сошедший на землю", - добавил советник главы Мариуполя.

Напомним, родные военнослужащих, продолжающих держать оборону Мариуполя, обратились к Международному Комитету Красного Креста с призывом помочь эвакуировать раненных бойцов.

В Генштабе ВСУ заявили, что операция по деблокированию Азовстали потребует значительного количества войск и может привести к потерям.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернополе у псевдоволонтеров нашли внедорожники и десятки тысяч долларов: фото и видеоВ Тернополе у псевдоволонтеров нашли внедорожники и десятки тысяч долларов: фото и видео
В сети появилось видео с телефона взятого в плен роSSийского оккупантаВ сети появилось видео с телефона взятого в плен роSSийского оккупанта
Появилось видео выстрелов ВСУ по роSSийским оккупантам из 155-мм гаубиц M777Появилось видео выстрелов ВСУ по роSSийским оккупантам из 155-мм гаубиц M777
"Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей"Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей
Жителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизменеЖителя Мариуполя, передавшего РФ информацию о туннелях на Азовстали, подозревают в госизмене
В Украине уничтожили распиаренный Кремлем танк "Прорыв": видео удараВ Украине уничтожили распиаренный Кремлем танк "Прорыв": видео удара
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
В Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистовВ Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистов
В Варшаве путинского посла обозвали фашистом и облили краской: фото и видеоВ Варшаве путинского посла обозвали фашистом и облили краской: фото и видео
Ермак призвал США помочь спасению защитников Мариуполя: защитникам не продержаться без дополнительного тяжелого вооруженияЕрмак призвал США помочь спасению защитников Мариуполя: защитникам не продержаться без дополнительного тяжелого вооружения
Последние новости
Подгружаем последние новости