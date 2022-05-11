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2022-05-11
Заместитель командующего ВМС Украины посмертно получил Золотую Звезду Героя Украины
Полковника удостоили высшей государственной наградой.
Фото: Думская
Президент Владимир Зеленский наградил "Золотой Звездой" Героя Украины заместителя командующего Военно-морскими силами ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая.
Полковник Игорь Бедзай погиб 9 мая. В его вертолет Ми-14 во время выполнения боевой задачи попала роSSийская ракета.
“За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с орденом “Золотая Звезда” БЕДЗАЮ Игорю Владимировичу (посмертно)", -
Александр Хребет, ZN.ua