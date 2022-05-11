Заместитель командующего ВМС Украины посмертно получил Золотую Звезду Героя Украины

Полковника удостоили высшей государственной наградой.

Заместитель командующего ВМС Украины посмертно получил Золотую Звезду Героя Украины
Фото: Думская

Президент Владимир Зеленский наградил "Золотой Звездой" Героя Украины заместителя командующего Военно-морскими силами ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая.

Полковник Игорь Бедзай погиб 9 мая. В его вертолет Ми-14 во время выполнения боевой задачи попала роSSийская ракета.

“За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с орденом “Золотая Звезда” БЕДЗАЮ Игорю Владимировичу (посмертно)", - говорится в тексте указа Зеленского в среду.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Шесть пленных оккупантов получили приговоры в украинских судах – СБУШесть пленных оккупантов получили приговоры в украинских судах – СБУ
Следователи ГБР нашли документы о планах РоSSии захватить всю территорию УкраиныСледователи ГБР нашли документы о планах РоSSии захватить всю территорию Украины
Первая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали деталиПервая фаза войны закончилась победой Украины: в Минобороны рассказали детали
На полное разминирование Украины понадобится от 5 до 10 летНа полное разминирование Украины понадобится от 5 до 10 лет
Войну нужно заканчивать быстро и в пользу Украины, - замминистра обороныВойну нужно заканчивать быстро и в пользу Украины, - замминистра обороны
РоSSия в сутки вывезла из оккупированных территорий Украины более 1100 детейРоSSия в сутки вывезла из оккупированных территорий Украины более 1100 детей
Легендарный батальон "Чернигов" получил новую жизнь во время войны: фотоЛегендарный батальон "Чернигов" получил новую жизнь во время войны: фото
На Всемирном экономическом форуме обсудят восстановление регионов УкраиныНа Всемирном экономическом форуме обсудят восстановление регионов Украины
У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕСУ Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС
Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕСГермания настаивает на полном членстве Украины в ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости