Заместитель командующего ВМС Украины посмертно получил Золотую Звезду Героя Украины

Президент Владимир Зеленский наградил "Золотой Звездой" Героя Украины заместителя командующего Военно-морскими силами ВСУ по авиации полковника Игоря Бедзая.

Полковник Игорь Бедзай погиб 9 мая. В его вертолет Ми-14 во время выполнения боевой задачи попала роSSийская ракета.