Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення депутата від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка звання Герой України, в якій зазначив, що відповідно до чинного законодавства у нього на разі немає підстав для такого рішення.

У відповіді президента на петицію значиться, що позбавити звання Героя можна лише у випадку засудження нагородженого за тяжкий злочин або через застосування персональних санкцій.

«Матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття мною як главою держави законного рішення з порушеного у петиції питання, до Офісу Президента України не надходили. Водночас я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю.Бойка та поінформувати про результати», - йдеться у відповіді Зеленського.