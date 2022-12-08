Його фото облетіло мережі: льотчик, який збив п'ять "шахідів", отримав звання Героя України

Український військовий льотчик Вадим Ворошилов, який 12 жовтня неподалік Вінниці збив п'ять ворожих дронів та дві крилаті ракети, і скривавлене обличчя якого облетіло мережу, отримав звання Героя України - йому вручили орден "Золота Зірка", інформує Апостроф .

Про це йдеться на сайті Президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ВОРОШИЛОВУ Вадиму Олександровичу – майору", - йдеться у повідомленні від 5 грудня.

Нагадаємо, що після виконання бойового завдання пілот почав втрачати управління, але зробив усе можливе, щоб відвести літак подалі від Вінниці та катапультувався.

Через деякий час Вадим Ворошилов опублікував у соцмережі фото свого закривавленого обличчя одразу після виконання бойового завдання, тим самим продемонструвавши, чого коштує українським бійцям мирне небо над країною

"На відео з польотів все дуже гарно, літаки літають, ракети відстрілюються, але на жаль немає розуміння того, що відбувається за кадром, тому я вирішив виставити фото без редагування", – написав він.