Український пілот збив п'ять "шахідів" та дві ракети: фото та ім'я героя

12 жовтня біля Вінниці катапультувався український пілот, який перед цим збив п'ять дронів та дві крилаті ракети. Він почав втрачати управління, але зробив усе можливе, щоб відвести літак подалі від Вінниці та катапультувався.

Про це повідомляє "Апостроф".

Так, льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання зі знищення дронів-камікадзе. За один день він "замінив" п'ять "шахідів". Три дрони знищені на півдні України та два – над містом Вінниця. А перед цим під час масованого ракетного обстрілу країни герой збив дві крилаті ракети російських окупантів , інформує Апостроф .

Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий показав фотографію героя та назвав його ім'я. Небо Вінниці захищав льотчик на ім'я Вадим.