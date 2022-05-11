В мае РФ выпустила по Украине 74 крылатых и баллистических ракеты, - Генштаб

Было совершено 459 авиационных налетов.

В мае РФ выпустила по Украине 74 крылатых и баллистических ракеты, - Генштаб
Уламок збитої ракети.
Фото: ДСНС України

С начала мая РоSSия совершила со своей территории 49 ракетных ударов по Украине и выпустила 74 крылатых и баллистических ракеты.

Об этом в Медиацентре "Украина" сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"В течение мая вооруженными силами РоSSийской Федерации было осуществлено 49 ракетных ударов с территории РоSSии. Выпущено 74 крылатых и баллистических ракеты. В частности, "Искандеров" – 4 единицы, "Точка У" – 8 единиц, крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 2 единицы. Совершено 459 авиационных налетов", – сказал бригадный генерал.

Громов добавил, что основными целями россиян являлись объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов государства, но неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.

С начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами РоSSии было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории РоSSии и Республики Беларусь выпущено 788 крылатых и баллистических ракет. Это оперативно-тактические ракеты "Искандер" – 213 единиц, оперативно-тактические ракеты "Точка У" – 61 единица, крылатые ракеты морского и воздушного базирования 235 единиц.

С начала войны противник совершил 4917 боевых вылетов.

Напомним, в оперативном командувании "Юг" сообщили, что РоSSия начала экономить боезапас и обстреливать Украину устаревшими ракетами советского производства.

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