В течение 11-18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях "Большой семерки" и Евросоюза . Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила в Facebook .

Министр также проведет переговоры с руководством Германии и Нидерландов, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также обеспечить продвижение нашего государства к членству в ЕС .