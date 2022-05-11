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2022-05-11
Кулеба совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях "Большой семерки" и Евросоюза
Визиты главы украинского МИДа запланированы на 11-18 мая, информирует
© МИД Украины
В течение 11-18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях "Большой семерки" и Евросоюза. Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила в
Министр также проведет переговоры с руководством Германии и Нидерландов, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также обеспечить продвижение нашего государства к членству в ЕС.
Елизавета Чижик, ZN.ua