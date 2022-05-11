Кулеба совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях "Большой семерки" и Евросоюза

Визиты главы украинского МИДа запланированы на 11-18 мая, информирует ZN.ua.

Кулеба совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях
© МИД Украины

В течение 11-18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях "Большой семерки" и Евросоюза. Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила в Facebook.

Министр также проведет переговоры с руководством Германии и Нидерландов, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также обеспечить продвижение нашего государства к членству в ЕС.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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