Оккупанты обстреливают поселок Камышеваха в Запорожской области

РоSSийские военные ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов пгт Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщила в Facebook Запорожская облгосадминистрация.

"Ради вашей безопасности просим не покидать укрытие", – призвал спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

Напомним, утром 11 мая роSSийская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Ракета не достигла цели, потому что удачно сработала ПВО. Она разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра.