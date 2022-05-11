Оккупанты обстреливают поселок Камышеваха в Запорожской области

Местных жителей призывают не покидать укрытие.

Оккупанты обстреливают поселок Камышеваха в Запорожской области
Наслідки обстрілів в Запорізькій області.
Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

РоSSийские военные ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов пгт Камышеваха Запорожской области.

Об этом сообщила в Facebook Запорожская облгосадминистрация.

"Ради вашей безопасности просим не покидать укрытие", – призвал спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

Напомним, утром 11 мая роSSийская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Ракета не достигла цели, потому что удачно сработала ПВО. Она разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра.



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