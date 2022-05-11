Директор ЦРУ: Китай "обеспокоен" войной в Украине – Financial Times

Директор ЦРУ заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин "обеспокоен" войной РоSSии против Украины, которая продемонстрировала, что у дружбы между Пекином и Москвой есть "пределы" в то время, когда западные союзники сближаются, пишет Financial Times .

Бернс сказал, что "горький опыт" первых 10-11 недель конфликта стал неожиданностью для китайского руководства и может повлиять на его расчеты в отношении Тайваня.

"Нам кажется, что Си Цзиньпин немного обеспокоен репутационным ущербом, который может нанести Китаю ассоциация с жестокостью роSSийской агрессии против украинцев. И обеспокоен, конечно, экономической неопределенностью, которую породила война", — сказал Бернс, добавив, что Си "основное внимание" уделяет "предсказуемости".

Он добавил, что Китай также обеспокоен "тем фактом, что то, что сделал Путин, сближает европейцев и американцев" и "внимательно изучает, какие уроки они должны извлечь" для Тайваня.

"Я ни на минуту не думаю, что это подорвало решимость Си со временем получить контроль над Тайванем", хотя это "повлияло на их расчеты", сказал Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что Китай при Си является "самым большим геополитическим вызовом, с которым США сталкиваемся в долгосрочной перспективе", хотя угрозу со стороны путинской РоSSии нельзя недооценивать.

"[Путин] очень тревожным образом демонстрирует, что ослабевающие державы могут быть, по крайней мере, столь же разрушительными, как и развивающиеся", — сказал Бернс.

Бернс выступил после того, как представители администрации Байдена попытались преуменьшить сообщения о том, что сотрудники американской разведки помогли Украине найти и ликвидировать роSSийских генералов на поле боя и потопить роSSийский ракетный крейсер "Москва" в Черном море.

"Это безответственно, это очень рискованно, это опасно, когда люди говорят слишком много. Будь то утечка информации в частном порядке или публичные разговоры о конкретных вопросах разведки", — сказал Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что было бы "большой ошибкой" недооценивать собственные разведывательные возможности Украины.