Оккупанты требуют от командования засекретить их участие во вторжении в Украину – ГУР

Украинская разведка опубликовала список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка врага, информирует ZN.ua.

Оккупанты требуют от командования засекретить их участие во вторжении в Украину – ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийский враг пытается скрыть участие в боевых действиях в Украине, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. Особо хотят остаться неузнаваемыми военные воздушно-космических сил РоSSии.

«Военные армии страны-агрессора начинают обдумывать военное поражение РоSSии. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют от командования засекретить их участие во вторжении. Особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил россии», – сообщили в ГУР

Указано, что укрыться от мести за массовые убийства мирного населения и уничтоженную инфраструктуру пытаются как непосредственные исполнители преступных приказов, так и бывшие военные, участвовавшие в подготовке к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Так, военная украинская разведка установила личности военных преступников – военных 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть 77983), которая дислоцируется на аэродром «Хурба» Хабаровского края. Большинство из установленных преступников были вовлечены в ракетно-бомбовые удары по украинской территории с аэродромов, расположенных в Беларуси – «Лида» и «Барановичи». Также Военные РФ совершали вылеты с аэродромов РФ «Борисоглебск» и «Мариновка».

«Ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений оккупанты пытаются избежать требуя в командовании предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках. Некоторые летчики требуют документы, которые на момент начала роSSийско-украинской войны уже не проходили службу в части», – отметили в разведке.

ГУР опубликовала список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка и напомнили, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

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