До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч людей — мэр

До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек. По словам мэра города Вадима Бойченко, сейчас в Мариуполе находятся около 150-170 тысяч людей. Об этом сообщила Мариупольская городская рада.

«Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, возобновления водоснабжения и исправной канализации в городе разразятся эпидемии», - заявил Бойченко.

По его словам, сейчас большая часть населения, которое остается в городе – пожилые люди и больные люди.

«Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы», - сказал мэр города.

Он добавил, что часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулись в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации.

«Но россияне продолжают геноцид, который начали 24 февраля. Наши люди в смертельной опасности. Поэтому нужна полная эвакуация города», – подчеркнул Бойченко.