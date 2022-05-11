РоSSия в сутки вывезла из оккупированных территорий Украины более 1100 детей

Всего за время так называемой спецоперации РоSSия вывезла более 1,2 млн украинцев, из которых более 210 тыс. - дети, информирует ZN.ua.

РоSSия только за сутки понедельника, 9 мая, вывезла на свою территорию из Украины 8787 человек, из которых 1106 – дети. Об этом сообщили роSSийские пропагандистские СМИ, в частности, агентство ТАСС.

О таких итогах эвакуации, которая на самом деле является принудительной депортацией, пропагандистам рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Несмотря на все трудности и препятствия, которые создавал Киев, за прошедшие сутки без участия украинской власти из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик на территорию РоSSийской Федерации эвакуировано 8787 человек, в том числе 1106 детей", – сказал Михаил Мизинцев.

Также он подытожил, что всего с начала так называемой спецоперации РоSSия вывезла из Украины более 1 208 225 человек, из которых 210 224 ребенка.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне совершили авианалет на Сумщину - ЖивицкийРоSSияне совершили авианалет на Сумщину - Живицкий
Минус вертолет Ми-24 и четыре "Орлана": потери противника за минувшие суткиМинус вертолет Ми-24 и четыре "Орлана": потери противника за минувшие сутки
За прошедшие сутки ВСУ сбили 4 роSSийских беспилотника и один вертолетЗа прошедшие сутки ВСУ сбили 4 роSSийских беспилотника и один вертолет
От вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 643 детей — Офис генпрокурораОт вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 643 детей — Офис генпрокурора
РоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — ГенштабРоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — Генштаб
На Всемирном экономическом форуме обсудят восстановление регионов УкраиныНа Всемирном экономическом форуме обсудят восстановление регионов Украины
Война в Украине может стать более непредсказуемой и эскалационной — разведка СШАВойна в Украине может стать более непредсказуемой и эскалационной — разведка США
У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕСУ Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС
РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"
РоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответилРоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответил
Последние новости
Подгружаем последние новости