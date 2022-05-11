РоSSия только за сутки понедельника, 9 мая, вывезла на свою территорию из Украины 8787 человек, из которых 1106 – дети. Об этом сообщили роSSийские пропагандистские СМИ , в частности, агентство ТАСС.

О таких итогах эвакуации, которая на самом деле является принудительной депортацией, пропагандистам рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Несмотря на все трудности и препятствия, которые создавал Киев , за прошедшие сутки без участия украинской власти из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик на территорию РоSSийской Федерации эвакуировано 8787 человек, в том числе 1106 детей", – сказал Михаил Мизинцев.

Также он подытожил, что всего с начала так называемой спецоперации РоSSия вывезла из Украины более 1 208 225 человек, из которых 210 224 ребенка.