Повреждённый мост и угроза из Приднестровья: жителей Одесской области пытаются запугать блокадой
ВСУ на юге спасли все риски и держат оборону.
Жители Одесской области испытывают психологическое давление из-за потенциальной блокады. Однако Вооруженные силы Украины все риски учли и удерживают оборону. Об этом
На жителей Одесской области оказывается психологическое давление из-за потенциальной блокады в случае обострения ситуации там. Ведь Днестровский мост не работает после ряда ракетных ударов роSSийских войск по нему. Ситуацию нагнетает тот факт, что вооруженные формирования Приднестровья привели в боевую готовность.
Однако в ОК "Юг" убеждают: "Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры были приняты”.
Также командование региона предупреждает, что сохраняется угроза ракетных ударов как с территории временно оккупированного Крыма, так и с воздуха с применением авиации и моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.