Повреждённый мост и угроза из Приднестровья: жителей Одесской области пытаются запугать блокадой

ВСУ на юге спасли все риски и держат оборону.

Повреждённый мост и угроза из Приднестровья: жителей Одесской области пытаются запугать блокадой
© wle.org.ua

Жители Одесской области испытывают психологическое давление из-за потенциальной блокады. Однако Вооруженные силы Украины все риски учли и удерживают оборону. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

На жителей Одесской области оказывается психологическое давление из-за потенциальной блокады в случае обострения ситуации там. Ведь Днестровский мост не работает после ряда ракетных ударов роSSийских войск по нему. Ситуацию нагнетает тот факт, что вооруженные формирования Приднестровья привели в боевую готовность.

Однако в ОК "Юг" убеждают: "Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры были приняты”.

Также командование региона предупреждает, что сохраняется угроза ракетных ударов как с территории временно оккупированного Крыма, так и с воздуха с применением авиации и моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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