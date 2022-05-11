Повреждённый мост и угроза из Приднестровья: жителей Одесской области пытаются запугать блокадой

Жители Одесской области испытывают психологическое давление из-за потенциальной блокады. Однако Вооруженные силы Украины все риски учли и удерживают оборону. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

На жителей Одесской области оказывается психологическое давление из-за потенциальной блокады в случае обострения ситуации там. Ведь Днестровский мост не работает после ряда ракетных ударов роSSийских войск по нему. Ситуацию нагнетает тот факт, что вооруженные формирования Приднестровья привели в боевую готовность.

Однако в ОК "Юг" убеждают: "Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры были приняты”.

Также командование региона предупреждает, что сохраняется угроза ракетных ударов как с территории временно оккупированного Крыма, так и с воздуха с применением авиации и моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.