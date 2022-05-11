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2022-05-11
Появилось видео выстрелов ВСУ по роSSийским оккупантам из 155-мм гаубиц M777
Натовская артиллерия уже работает на востоке Украины
Американские 155-мм гаубицы M777, предоставленные Украине в рамках военной помощи США, уже уничтожают роSSийских оккупантов. Видео выстрелов ВСУ по вражеским позициям опубликовал журналист Юрий Бутусов на своем
Юрий Бутусов написал, что это первые выстрелы ВС Украины из американских гаубиц M777 по роSSийским войскам на Востоке Украины.
Юлия Лавришин, ZN.ua