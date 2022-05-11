Появилось видео выстрелов ВСУ по роSSийским оккупантам из 155-мм гаубиц M777

Натовская артиллерия уже работает на востоке Украины

Американские 155-мм гаубицы M777, предоставленные Украине в рамках военной помощи США, уже уничтожают роSSийских оккупантов. Видео выстрелов ВСУ по вражеским позициям опубликовал журналист Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

Юрий Бутусов написал, что это первые выстрелы ВС Украины из американских гаубиц M777 по роSSийским войскам на Востоке Украины.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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