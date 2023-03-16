Німеччина передала Україні 155-мм снаряди та ракети для MLRS

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомогм. До нього увійшли 155-мм снаряди, боєприпаси для РСЗВ, пістолети, генератори, намети та інше. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Зокрема, Німеччина передала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси. Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II, 500 пістолетів SFP9, два автонавантажувачі і стільки ж ангарних тентів. Окрім цього, список поповнили чотири мобільні антенно-щоглові системи та 25 генераторів.

Також оновлено список допомоги, яка на даний момент готується до передачі. Мова про 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО Iris-T.

Як повідомлялось, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив у середу вранці в Бундестазі, що тема налагодження безперебійного постачання у великих кількостях Україні боєприпасів буде однією з тем саміту ЄС наступного тижня.