РоSSия в четвертый раз обстреляла мост через Днестровский лиман

В ОК "Юг" рассказали, что сегодня россияне в четвертый раз нанесли удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщает Одесский горсовет.

"По Одесской области вновь направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", — говорится в сообщении.

Впервые россияне ударили по мосту 26 апреля, затем 27 апреля, а третья бомбардировка произошла 2 мая.