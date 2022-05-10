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2022-05-10
РоSSия в четвертый раз обстреляла мост через Днестровский лиман
Оккупанты пытаются разрушить его с 26 апреля.
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В ОК "Юг" рассказали, что сегодня россияне в четвертый раз нанесли удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман. Об этом
"По Одесской области вновь направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", — говорится в сообщении.
Впервые россияне ударили по мосту 26 апреля, затем 27 апреля, а третья бомбардировка произошла 2 мая.
Виктория Хмилевская, ZN.ua