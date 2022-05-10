В Изюме в Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома достали тела 44 погибших гражданских

Во временно оккупированном Изюме в Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома извлечены тела 44 погибших гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Дом оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта.

“Это очередное ужасное военное преступление роSSийских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое и за каждое они заплатят!” – говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны Великобритании сообщили, что РоSSия развернула 22 батальонных тактических группы у Изюма. Это сделано для того, чтобы продвинуться на север вдоль оси Донбасса и захватить Краматорск и Северодонецк.