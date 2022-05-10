Геноцид в Ирпене: новые фото разрушенного города, снятые с высоты

Ирпень полностью освободили от оккупантов 28 марта. Город, который героически держал оборону и не позволил захватчикам максимально близко подойти к столице, сильно пострадал и получил много разрушений, но сейчас он постепенно возвращается к нормальной жизни, информирует Апостроф.

В сети показали фото разрушений в Ирпене с высоты птичьего полета, кадры опубликовали в Telegram-канале "Ирпень Буча Гостомель".

На фото запечатлены разрушения домов в районе улицы Киевской.

Напомним, 120 украинских архитекторов посетили Ирпень и планируют приобщиться к планированию стратегии по восстановлению и развитию города.


Лена Руденко, Апостроф

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