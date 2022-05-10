Германия предоставит Украине полную поддержку в раскрытии военных преступлений РФ: политически, финансово и кадрово, - Бербок

"Никто не должен думать, что может совершать преступления без последствий", - подчеркнула глава немецкого МИД .

Германия предоставит Украине полную поддержку в расследовании военных преступлений, совершенных военными РФ .

Об этом заявила во время посещения Бучи министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передает Deutsche Welle.

В своем Twitter Бербок подчеркнула, что поддержка в расследовании роSSийских преступлений будет всесторонней.

"Мы будем собирать доказательства как международное сообщество. Я заверила генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в полной поддержке Германией раскрытия военных преступлений: политически, финансово и кадрово", – подчеркнула глава МИД Германии.

Бербок добавила, что Германия приложит все усилия, чтобы обеспечить справедливость в расследовании преступлений РФ .

"...Это могло произойти с кем угодно. Это могла быть моя семья, мои соседи. Беспредел потрясающий. Мы не можем забрать боль у выживших, но мы можем сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость: никто не должен думать, что может совершать преступления без последствий", – сказала глава немецкого МИД .

Напомним, Анналена Бербок 10 мая прибыла с визитом в Украину. Она посещает Бучу – город на Киевщине, уничтоженный роSSийскими оккупантами.