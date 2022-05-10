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2022-05-10
Поджег оккупанта - получай биткойны: фото листовок, расклеенных партизанами в Херсоне
Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь роSSийских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткойнах.
Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, информирует
"Партизаны Херсонщины продолжают удивлять", - подписал снимок автор публикации.
Листовка представляет собой инструкцию, как получить биткойны за сожженных оккупантов.
"Подожги орков, покажи фото и получи за это биткоины", - с такого призыва начинается листовка.
Как сообщал "Апостроф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Херсонская область Украины будет полностью освобождена независимо от того, сколько оккупантов для этого придется убить.
Лена Руденко, Апостроф