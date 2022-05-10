Поджег оккупанта - получай биткойны: фото листовок, расклеенных партизанами в Херсоне

Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь роSSийских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткойнах.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, информирует Апостроф.

"Партизаны Херсонщины продолжают удивлять", - подписал снимок автор публикации.

Листовка представляет собой инструкцию, как получить биткойны за сожженных оккупантов.

"Подожги орков, покажи фото и получи за это биткоины", - с такого призыва начинается листовка.

Как сообщал "Апостроф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Херсонская область Украины будет полностью освобождена независимо от того, сколько оккупантов для этого придется убить.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистовВ Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистов
Будущее РоSSии будет черным: символическое фото с парада в МосквеБудущее РоSSии будет черным: символическое фото с парада в Москве
"Деды воровали": на концерте 9 мая в Москве произошел конфуз с "ветеранами", фото"Деды воровали": на концерте 9 мая в Москве произошел конфуз с "ветеранами", фото
РоSSийские войска в очередной раз понесли потери в Запорожской области - фотоРоSSийские войска в очередной раз понесли потери в Запорожской области - фото
Оккупанты ищут пустые квартиры в Херсоне для размещения военных - разведкаОккупанты ищут пустые квартиры в Херсоне для размещения военных - разведка
В боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героевВ боях с оккупантами погибли 7 бойцов с Буковины: фото героев
В Варшаве путинского посла обозвали фашистом и облили краской: фото и видеоВ Варшаве путинского посла обозвали фашистом и облили краской: фото и видео
"РоSSия 24 февраля начала наступление на те грабли, на которые ступает нога каждого оккупанта", – Зеленский ко Дню победы"РоSSия 24 февраля начала наступление на те грабли, на которые ступает нога каждого оккупанта", – Зеленский ко Дню победы
В Херсоне оккупанты начали "отжимать" у украинцев квартиры: фотоВ Херсоне оккупанты начали "отжимать" у украинцев квартиры: фото
Байден показал историческое фото и кое-что сказал об УкраинеБайден показал историческое фото и кое-что сказал об Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости