Поджег оккупанта - получай биткойны: фото листовок, расклеенных партизанами в Херсоне

Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь роSSийских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткойнах.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, информирует Апостроф .

"Партизаны Херсонщины продолжают удивлять", - подписал снимок автор публикации.

Листовка представляет собой инструкцию, как получить биткойны за сожженных оккупантов.

"Подожги орков, покажи фото и получи за это биткоины", - с такого призыва начинается листовка.

Как сообщал "Апостроф", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Херсонская область Украины будет полностью освобождена независимо от того, сколько оккупантов для этого придется убить.