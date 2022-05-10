РоSSия стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать украинской армии выйти на границу

По данным экспертов, за последнюю неделю украинские войска оттеснили врага почти на 48 километров к востоку.

РоSSия накопила 19 батальонно-тактических групп в Белгородской области. Ими могут усилить Харьковское направление, чтобы помешать украинской армии как можно быстрее выйти на границу с РФ .

Об этом со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает Институт изучения войны (ISW).

Военные США отмечают, что роSSийская армия не прекращает усилия по окружению Харькова с севера и востока в форме "подковы". В северной части действуют только три батальонные тактические группы РФ .

В Пентагоне добавили, что за последнюю неделю украинские войска оттеснили врага почти на 48 километров к востоку. Вероятно, речь идет об освобождении от захватчиков поселка Старый Салтов Волчанского района.

В ISW отметили, что оккупанты не совершали наступления на юго-восток или юго-запад от Изюма 9 мая, но пытаются сосредоточить необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни силы.