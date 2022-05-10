Оккупанты собираются запустить в Мариуполе ремонтные цеха для танков и БТР, – Андрющенко

Ремонта базы хотят открыть на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Оккупанты собираются запустить в Мариуполе ремонтную базу для военной техники на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Они призывают работников завода появиться в помещении Николь-Провиданса 12 мая для старта.

Однако о полноценном запуске завода речь не идет по ряду причин.

“Фактически, оккупанты собираются сделать на заводе ММК им. Ильича ремонтные цеха для танков и БТРов. Но снова проблема – кадры. Для того и собирают людей”, – отметил Андрющенко.

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