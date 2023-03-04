У новий пакет оборонної підтримки України від США вперше увійдуть танкові мостоукладачі – CNN

Вже у п’ятницю, 3 березня, Сполучені Штати Америки оголосять про надання Україні нового пакету оборонної допомоги, загальна вартість якого може скласти близько 400 мільйонів доларів. Про це пише CNN із посиланням на двох офіційних представників Вашингтона.

За їхніми даними, додаткова підтримка включатиме боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і різні артилерійські снаряди, зокрема калібру 155 мм і 105 мм.

Також у пакет, ймовірно, вперше ввійдуть танкові мостоукладачі – Armoured vehicle-launched bridge. Вони можуть використовуватися для наведення переправ з метою перетину ровів і вузьких водних перешкод. Яка саме модель розглядається, поки не відомо.