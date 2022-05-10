Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения
© ГСЧС Украины

РоSSийские войска в понедельник, 9 мая, обстреляли Николаевскую область. В результате этого ранения получили 15 человек, отметила глава Николаевской областной рады Анна Замазеева в Telegram.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - подчеркнула Замазеева.

По ее словам, по состоянию на 10 мая в больницах Николаева находятся 163 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.


Анна Конюченко, ZN.ua

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