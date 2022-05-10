Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения

РоSSийские войска в понедельник, 9 мая, обстреляли Николаевскую область. В результате этого ранения получили 15 человек, отметила глава Николаевской областной рады Анна Замазеева в Telegram.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - подчеркнула Замазеева.

По ее словам, по состоянию на 10 мая в больницах Николаева находятся 163 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.