Глава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущем

А не спустя десятилетие.

Глава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущем
Бербель Бас під час візиту до України
Фото: Енріко Брісса

Глава Бундестага ФРГ Бербель Бас выразила надежду, что Украина станет частью Евросоюза уже в ближайшем будущем.

Соответствующее ее заявление в эфире телеканала ZDF цитирует украинская редакция Deutsche Welle.

"Выступая в эфире общественно-правового телеканала ZDF Бас сказала, что в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона она надеется, что это не займет десятилетие", - отметили журналисты.

Макрон считает, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетие, если правила Евросоюзу останутся неизменными, поэтому, на его взгляд, стоит построить новое политическое сообщество.

"Даже если мы предоставим им (Украина. - Ред.) статус кандидата завтра, то мы все прекрасно знаем, что процесс того, чтобы позволить им присоединиться, займет несколько лет, а по сути, без сомнений, несколько десятилетий", – цитирует президента Франции AFP.

Бербель Бас высказалась за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу после визита в Украину, который она осуществила 8 мая.

Вчера президент Владимир Зеленский передал в Еврокомиссию финальную часть опросника по членству в ЕС. Ожидается, что Евросоюз может одобрить предоставление Украине статуса кандидата-члена на вступление в июне. Процесс присоединения может занять годы.



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