Глава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущем

Глава Бундестага ФРГ Бербель Бас выразила надежду, что Украина станет частью Евросоюза уже в ближайшем будущем.

Соответствующее ее заявление в эфире телеканала ZDF цитирует украинская редакция Deutsche Welle.

"Выступая в эфире общественно-правового телеканала ZDF Бас сказала, что в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона она надеется, что это не займет десятилетие", - отметили журналисты.

Макрон считает, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетие, если правила Евросоюзу останутся неизменными, поэтому, на его взгляд, стоит построить новое политическое сообщество.

"Даже если мы предоставим им (Украина. - Ред.) статус кандидата завтра, то мы все прекрасно знаем, что процесс того, чтобы позволить им присоединиться, займет несколько лет, а по сути, без сомнений, несколько десятилетий", – цитирует президента Франции AFP.

Бербель Бас высказалась за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу после визита в Украину, который она осуществила 8 мая.