Враг сжег историческую достопримечательность в Нью-Йорке Донецкой области и всю ночь обстреливал Николаевщину, - сводка ОВА

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и Черниговщине.

На Днепропетровщине ночь была с постоянными тревогами. Под утро снова обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии. Задело несколько домов в населенном пункте этой общины. Пострадавших по состоянию на данный момент нет. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется, сообщили в сводке ОВА по состоянию на утро.

Харьков имел сравнительно спокойную ночь, в течение суток – один пострадавший в результате обстрелов в Слободском районе города. В области оккупанты обстреливали Харьковский и Балаклейский районы – 4 раненых. В Циркунах погибли три человека, две женщины подорвались на растяжке. Изюм – продолжаются бои.

В Луганской области эпицентр боев переместился в район Белогоровки (между Попасной и Лисичанском), обстрелы Северодонецка и Лисичанска продолжаются. Прилет на Лисичанский НПЗ – возгорание установки получения элементарной серы и низкой прокладки нефтепровода станции смешивания бензинов площадь пожара 360 кв.м. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Донетчина: тяжелые бои вблизи Лимана, в районе г. Марьинка и с. Новомихайловка. В Марьинке – значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Документировать повреждения нет возможности из-за постоянных обстрелов. В Авдеевке с вечера и сегодня утром артиллерийские обстрелы, прямые попадания в многоэтажки. Ночью – два авиационных удара. Сейчас обстрелы продолжаются.

Не прекращаются и обстрелы Торецка, поселков Железное и Нью-Йорк. В Нью-Йорке вчера сгорел один из немногих исторических памятников – паровая мельница Петера Дикка. Памятник пережил две мировые войны. В Мариуполе оккупанты провели акцию до 9 мая, развернули 300-метровую "колорадскую" ленту. Военные на Азовстали держатся.

Одесская область: вечером были выпущены ракеты по городу Одесса. Разрушены торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления. Один человек погиб, пятеро раненых доставлены в больницу, им оказана помощь. Подробная информация о других повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

На Херсонщине устроили празднование 9 мая. Массовку составляли сами оккупанты и актеры из Крыма и "ДНР". В течение дня и ночи в Херсонской области был слышен ряд взрывов. Самая горячая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. На территории области остаются десятки деревень и поселков, которые с первых дней войны остаются без света и воды.

Николаевщина: всю ночь обстреливали пгт Первомайское. В результате обстрела погиб 81-летний житель, был пожар, горели в большинстве гаражи. Около десяти вечера район села Белозвезда — обстрелы. Приблизительно до трех утра продолжались обстрелы села Лиманы Галицыновская ОТО Николаевского района. Три дома уничтожены, пострадавших нет.

Также вечером было обстреляно село Баловно, Константиновская ОТО. Есть разрушение частных домов, вышла из строя электроподстанция. В Широковской общине были обстрелы днем с 14 до 16:00 и около 01 часов ночи. По предварительным данным, попаданий в объекты инфраструктуры не было, пострадавших нет.

Напомним, самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении. Всего за 9 мая РоSSия потеряла 350 человек.