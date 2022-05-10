РоSSия из-за значительных боевых потерь меняет свою пропаганду – ГУР

РоSSийским СМИ приказали рассказывать о войне РФ против Украины как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами ЕС и НАТО, информирует ZN.ua.

РоSSия из-за значительных боевых потерь меняет свою пропаганду – ГУР
© Фото из открытых источников

Армия РФ терпит в Украине катастрофические потери, поэтому руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и армии ботов получают указания перейти к новой информационной политике, информирует ГУР Минобороны.

"Имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения. Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, роSSийским СМИ приказали рассказывать о роSSийско-украинской войне вооруженное противостояние РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО. По мнению кремлевских политтехнологов, это уменьшит позор от проигрыша более мощному противнику", - подчеркнули в ГУР.

В ГУР отметили, что теперь промывают мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава.


Анна Конюченко, ZN.ua

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