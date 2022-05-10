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2022-05-10
Из-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детей
Однако точное число пострадавших и погибших детей пока установить невозможно, информирует
© Радио Свобода
В результате полномасштабного вторжения РФ погибли 226 украинских детей,
«Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По состоянию на утро 10 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 416», – сообщили в ОГП.
Больше детей пострадало в:
- Донецкой области – 139;
- Киевской области – 116;
- Харьковской области – 99;
- Черниговской области – 68;
- Херсонской области – 46;
- Николаевской области – 44;
- Луганской области – 44;
- Запорожской области – 28;
- Сумской области – 17;
- Киеве – 16;
- Житомирской области – 15.
«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в Офисе генпрокурора.
Юлия Москаленко, ZN.ua