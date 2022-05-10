Из-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детей

В результате полномасштабного вторжения РФ погибли 226 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще 416 детей получили ранения.

«Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По состоянию на утро 10 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 416», – сообщили в ОГП.

Больше детей пострадало в:

Донецкой области – 139;

Киевской области – 116;

Харьковской области – 99;

Черниговской области – 68;

Херсонской области – 46;

Николаевской области – 44;

Луганской области – 44;

Запорожской области – 28;

Сумской области – 17;

Киеве – 16;

Житомирской области – 15.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в Офисе генпрокурора.