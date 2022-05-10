Из-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детей

Однако точное число пострадавших и погибших детей пока установить невозможно, информирует ZN.ua.

Из-за полномасштабного вторжения РФ пострадали более шести сотен детей
© Радио Свобода

В результате полномасштабного вторжения РФ погибли 226 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще 416 детей получили ранения.

«Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По состоянию на утро 10 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 416», – сообщили в ОГП.

Больше детей пострадало в:

  • Донецкой области – 139;
  • Киевской области – 116;
  • Харьковской области – 99;
  • Черниговской области – 68;
  • Херсонской области – 46;
  • Николаевской области – 44;
  • Луганской области – 44;
  • Запорожской области – 28;
  • Сумской области – 17;
  • Киеве – 16;
  • Житомирской области – 15.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в Офисе генпрокурора.

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