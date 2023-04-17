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2023-04-17
Майже шість сотень росіян вже своє відвоювали: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
В окупантів також поменшало техніки.
Українці вже 418 діб протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
© КМДА, Олексій Самсонов
Зокрема, російські вбивці втратили:
- особового складу близько – 182660 (+590) одиниць;
- танків – 3660 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 7087 (+4) од.;
- артилерійських систем – 2804 (+9) од.;
- РСЗВ – 538 (+0) од.;
- засобів ППО – 285 (+1) од.;
- літаків – 308 (+0) од.;
- гелікоптерів – 293 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8) од.;
- крилатих ракет – 911 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од.;
- спеціальної техніки – 328 (+2) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua