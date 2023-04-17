Майже шість сотень росіян вже своє відвоювали: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

В окупантів також поменшало техніки.

Українці вже 418 діб протистоять повномасштабному вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 17 квітня, інформує ZN.ua .

© КМДА, Олексій Самсонов

Зокрема, російські вбивці втратили:

особового складу близько – 182660 (+590) одиниць;

танків – 3660 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 7087 (+4) од.;

артилерійських систем – 2804 (+9) од.;

РСЗВ – 538 (+0) од.;

засобів ППО – 285 (+1) од.;

літаків – 308 (+0) од.;

гелікоптерів – 293 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8) од.;

крилатих ракет – 911 (+0) од.;

кораблів/катерів – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од.;

спеціальної техніки – 328 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.