Майже шість сотень росіян вже своє відвоювали: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

В окупантів також поменшало техніки.

Українці вже 418 діб протистоять повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 17 квітня, інформує ZN.ua.

Майже шість сотень росіян вже своє відвоювали: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© КМДА, Олексій Самсонов

Зокрема, російські вбивці втратили:

  • особового складу близько – 182660 (+590) одиниць;
  • танків – 3660 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 7087 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 2804 (+9) од.;
  • РСЗВ – 538 (+0) од.;
  • засобів ППО – 285 (+1) од.;
  • літаків – 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 293 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8) од.;
  • крилатих ракет – 911 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од.;
  • спеціальної техніки – 328 (+2) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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