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2023-02-26
ЗСУ продовжують бити окупанта: за добу ліквідували майже сім сотень росіян та військову техніку
На триста шістдесят восьму добу повномасштабного російського вторгнення ворог продовжує наступати у п'яти напрямках, а українські війська роблять усе можливе, аби прогнати противника з рідної землі – всього за добу було ліквідовано майже 700 окупантів, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ? 3381 (+6) од,
- бойових броньованих машин ? 6615 (+6) од,
- артилерійських систем – 2380 (+7) од,
- РСЗВ – 475 (+0) од,
- засоби ППО ? 247 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2),
- крилаті ракети ? 873 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од,
- спеціальна техніка ? 230 (+0).
Марія Швець, Апостроф