ЗСУ продовжують бити окупанта: за добу ліквідували майже сім сотень росіян та військову техніку

На триста шістдесят восьму добу повномасштабного російського вторгнення ворог продовжує наступати у п'яти напрямках, а українські війська роблять усе можливе, аби прогнати противника з рідної землі – всього за добу було ліквідовано майже 700 окупантів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 148130 (+660) осіб ліквідовано,

танків ? 3381 (+6) од,

бойових броньованих машин ? 6615 (+6) од,

артилерійських систем – 2380 (+7) од,

РСЗВ – 475 (+0) од,