ЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФ

Українські військові також знищили два літаки, 34 ракет і 37 БПЛА, інформує ZN.ua.

ЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФ
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські захисники ліквідували з 6 по 12 березня 5 970 російських військових, заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

ЗСУ знищили 338 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема:

  • танків - 52 одиниці;
  • бойових броньованих машин - 77 одиниць;
  • артилерійських систем - 61 одиницю;
  • РСЗВ - п'ять одиниць;
  • засобів ППО - 11 одиниць;
  • кораблів/катерів - 0 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 49 одиниць;
  • спеціальної техніки - 10 одиниць;
  • літаків - дві одиниці;
  • вертольотів - 0 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 одиниць;
  • крилатих ракет - 34 одиниці.


Анна Конюченко, ZN.ua





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