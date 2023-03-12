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2023-03-12
ЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФ
Українські військові також знищили два літаки, 34 ракет і 37 БПЛА, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Українські захисники ліквідували з 6 по 12 березня 5 970 російських військових, заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у
ЗСУ знищили 338 одиниць озброєння та військової техніки РФ, зокрема:
- танків - 52 одиниці;
- бойових броньованих машин - 77 одиниць;
- артилерійських систем - 61 одиницю;
- РСЗВ - п'ять одиниць;
- засобів ППО - 11 одиниць;
- кораблів/катерів - 0 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 одиниць;
- спеціальної техніки - 10 одиниць;
- літаків - дві одиниці;
- вертольотів - 0 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 одиниць;
- крилатих ракет - 34 одиниці.
Анна Конюченко, ZN.ua