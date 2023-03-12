ЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФ

Українські захисники ліквідували з 6 по 12 березня 5 970 російських військових, заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram .

ЗСУ знищили 338 одиниць озброєння та військової техніки РФ , зокрема: