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2023-01-30
Майже п'ять сотень росіян вже довоювалися до смерті: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Зранку російські вбивці також не дорахувались танків, броньованих машин та артсистем, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Почалася 341 доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
З 24 лютого 2022 року окупанти втратили:
- особового складу – близько 126650 (+490) одиниць;
- танків – 3201 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 6369 (+3) од.;
- артилерійських систем – 2196 (+1) од.;
- РСЗВ – 453 (+0) од.;
- засобів ППО – 221 (+0) од.;
- літаків – 293 (+0) од.;
- гелікоптерів – 284 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0) од.;
- крилатих ракет – 796 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од.;
- спеціальної техніки – 199 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua