Майже п'ять сотень росіян вже довоювалися до смерті: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Зранку російські вбивці також не дорахувались танків, броньованих машин та артсистем, інформує ZN.ua.

Майже п'ять сотень росіян вже довоювалися до смерті: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Почалася 341 доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 30 січня.

З 24 лютого 2022 року окупанти втратили:

  • особового складу – близько 126650 (+490) одиниць;
  • танків – 3201 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 6369 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 2196 (+1) од.;
  • РСЗВ – 453 (+0) од.;
  • засобів ППО – 221 (+0) од.;
  • літаків – 293 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 284 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0) од.;
  • крилатих ракет – 796 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од.;
  • спеціальної техніки – 199 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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