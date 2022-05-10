Спасатели до сих пор не могут попасть в школу в Белогоровке и заваленный дом в Шипилово, - Гайдай

Полицейских по дороге до 11 человек, которые, возможно, еще живы, оккупанты обстреляли. Один – ранен.

Спасатели до сих пор не могут попасть в школу в Белогоровке и заваленный дом в Шипилово, - Гайдай
Фото: luganskua.com

Плотные обстрелы населенных пунктов Луганщины, находящиеся под контролем украинских властей, полностью заблокировали работу оперативных служб. Спасатели до сих пор не могут попасть в школу в Белогоровке и заваленный дом в Шипилово. Полицейских по дороге до 11 человек, возможно, еще живы, оккупанты обстреляли. Один – ранен.

Об этом утром 10 мая сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Пришлось вернуться. Ждем тишины, чтобы наконец-то достать людей", - отметил руководитель области.

Гайдай подчеркнул, что вчера россияне целый день обстреливали дороги, по которым Луганщина имеет сообщение "с большой землей". "Пока проверяем информацию о безопасности въезда/выезда из области. Дополнительно сообщим", - добавил он.

Глава Луганщины сообщил, что в Северодонецке и Лисичанске рашисты попали в жилые дома, также в областном центре попали по зданию Нацполиции. Жителю Северодонецка, который вчера получил осколочные ранения, уже оказывают медпомощь в Полтавской больнице.

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Гайдай сообщил, что 9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области. Опасно было в Белогоровке и Шипилово. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее. 22 раза обстреляны города и села региона за минувшие сутки.

Напомним, что в результате авиаудара 7 мая по школе в Белогоровке Луганской области, по предварительным данным, погибли все 60 человек, которые остаются под обломками.

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