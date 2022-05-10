В Одессе уничтожен ТЦ "Ривьера": фото и видео последствий удара рашистов

Вечером в понедельник, 9 мая, роSSийские оккупанты нанесли удар по Одессе семью ракетами с применением авиации. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг, информирует Апостроф .

"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на исходе, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты, устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления", - сказано в сообщении.

В частности россияне попали в торговый центр "Ривьера", начался сильный пожар.

В домах поблизости вылетели окна, по одному из них пошли трещины.

В местных пабликах ночью писали, что по городу был еще один прилет, кроме удара по ТЦ и тоже мощный. Всю Одессу накрыл запах гари от пожаров.