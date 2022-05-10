На подступах к Северодонецку – противник окружает город

В Луганской и Донецкой областях продолжаются ожесточенные бои с роSSийскими оккупантами. Враг стягивает силы на Лиманском и Северодонецком направлениях и готовится к штурму городов, сообщает Генштаб ВСУ .

Упорные бои проходят на подступах к Северодонецку, в селе Воеводовка и пгт Тошковка. Также украинские защитники пытаются отразить атаку врага в пгт Нижнее на Луганщине и поселке Каменка Донецкой области.

До сих пор продолжаются бои и в Мариуполе. Противник артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь".

Несмотря на все попытки роSSийских оккупантов, украинские защитники в зоне ООС отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники: