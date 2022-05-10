Резников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила Украина

В середине прошлого месяца президент Джо Байден распорядился о предоставлении очередного пакета вооруженной помощи на примерно 800 миллионов долларов, информирует ZN.ua.

Резников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила Украина
© Офис президента

Глава Минобороны Алексей Резников обсудил военные нужды Киева с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом американский высокопоставленный чиновник сообщил в своем твиттере.

"Сегодня утром я говорил со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить меняющиеся военные потребности Украины. Я уверен, что еще раз подтверждаю нашу устойчивую поддержку в предоставлении Украине необходимых возможностей для противодействия роSSийской агрессии", - говорится в сообщении.

Подождите этого бегущего, я держусь с моим counterpart @oleksiireznikov to discuss Ukraine's ?? evolving military requirements. И был наверняка наши поддержки для поддержки Украины, способности ее нуждаться в роSSийской агрессии. pic.twitter.com/j7Zkgm8qPU

— Секретарио of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 9, 2022

Напомним, в середине прошлого месяца президент Джо Байден распорядился о предоставлении еще очередного пакета вооруженной помощи на примерно 800 миллионов долларов.

В предоставленное вооружение тогда вошли: 11 вертолетов Ми-8/Ми-17; 500 ракет для ПРК Javelin; 200 бронетранспортеров М113; 100 бронированных многоцелевых машин; 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ним, другое.


Оксана Коваль, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Блок рекламы


Похожие новости
Украина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФУкраина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФ
Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидатаУкраина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата
Из-за Двоникова в Сирии роSSийские военные часто стреляли по своим — ГрозевИз-за Двоникова в Сирии роSSийские военные часто стреляли по своим — Грозев
РоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на ЧерниговщинеРоSSийские военные обстреляли села недалеко от госграницы на Черниговщине
Украинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войныУкраинские военные уничтожили шесть роSSийских катеров "Раптор" во время полномасштабной войны
Кулеба обсудил войну в Украине с главой МИД НорвегииКулеба обсудил войну в Украине с главой МИД Норвегии
Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против РоSSииКулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против РоSSии
Украинские военные идут в контрнаступление на Запорожском направленииУкраинские военные идут в контрнаступление на Запорожском направлении
Власти Киева призвали горожан быть осторожными: сегодня возможны провокацииВласти Киева призвали горожан быть осторожными: сегодня возможны провокации
"Никакое зло не уйдет от ответственности. Не сможет скрыться в бункере". Обращение президента ко Дню памяти и примирения"Никакое зло не уйдет от ответственности. Не сможет скрыться в бункере". Обращение президента ко Дню памяти и примирения
Последние новости
Подгружаем последние новости