Резников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила Украина

Глава Минобороны Алексей Резников обсудил военные нужды Киева с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом американский высокопоставленный чиновник сообщил в своем твиттере .

"Сегодня утром я говорил со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить меняющиеся военные потребности Украины. Я уверен, что еще раз подтверждаю нашу устойчивую поддержку в предоставлении Украине необходимых возможностей для противодействия роSSийской агрессии", - говорится в сообщении.

Подождите этого бегущего, я держусь с моим counterpart @oleksiireznikov to discuss Ukraine's ?? evolving military requirements. И был наверняка наши поддержки для поддержки Украины, способности ее нуждаться в роSSийской агрессии. pic.twitter.com/j7Zkgm8qPU — Секретарио of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 9, 2022

Напомним, в середине прошлого месяца президент Джо Байден распорядился о предоставлении еще очередного пакета вооруженной помощи на примерно 800 миллионов долларов.

В предоставленное вооружение тогда вошли: 11 вертолетов Ми-8/Ми-17; 500 ракет для ПРК Javelin; 200 бронетранспортеров М113; 100 бронированных многоцелевых машин; 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ним, другое.