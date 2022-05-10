"Вас надо вырезать": Мосейчук рассказала о нападении россиян и показала кадры перепалки

"Вас надо вырезать": Мосейчук рассказала о нападении россиян и показала кадры перепалки

Известная украинская ведущая Наталья Мосейчук показала агрессивных россиян, которые атаковали ее съемочную группу в Берлине.

Подробностями нападения ведущая поделилась в новом сюжете канала «1+1». 9 мая Мосейчук вместе со съемочной группой отправилась освещать акцию россиян в Берлине, приуроченную ко Дню Победы. Однако, в процессе украинские журналисты столкнулись с агрессией в свой адрес.

«Мы хотели отснять материал о праздновании россиянами (9 мая – прим. ред). Но, когда они услышали украинский язык, они начали говорить, что «такого народа не существует, вы никто, вас надо вырезать» и когда мы это услышали, я поставила единственный вопрос: кто ответит за Бучу?», - рассказала Мосейчук.

По словам ведущей, после этого ей пришлось выслушать от россиян поток пропаганды, сопоставимый с тем, что показывают им по телевизору.

Однако, одними пропагандистскими речами все не ограничилось. Особо агрессивные россияне даже не пытались казаться культурными людьми.

«Что вы лезете, б**ть, уроды! Как вы все за**али!», - выкрикивал один из участников акции, пытаясь прорваться к журналистам.

Позже еще один мужчина устроил потасовку с одним из членов съемочной группы. Мосейчук сообщила, что немецкая полиция открыла административное дело за нападение на журналиста. Теперь агрессивному россиянину грозит минимум штраф, а максимум – депортация.


Дарья Волкова, politeka.net

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