В МОН рассказали о путях решения образовательных проблем в военное и послевоенное время

Министерство образования и науки Украины представило проектные предложения решения насущных образовательных проблем, возникших в стране из-за войны. Идеи и планы по совершенствованию учебного процесса обсуждались на втором заседании Секторальной рабочей группы «Образование и наука».

Как сообщают в ведомстве, министр образования и науки Сергей Шкарлет вместе со своими коллегами определил приоритетные направления работы над проблемами украинского образования в военное и послевоенное время.

«Мы разработали 6 проектов с высоким приоритетом и горизонтом имплементации к началу нового учебного года или даже быстрее. К ним относятся цифровые девайсы для образования, вступительная кампания 2022 г., издание учебников и пособий для Новой украинской школы, открытие образовательных хабов за рубежом, расширение парка школьных автобусов для заведений общего среднего образования, развитие STEM-образования в Новой украинской школе», – заявил Сергей Шкарлет.

Также в МОН подчеркнули, что важными аспектами в условиях военного времени является поддержание непрерывности образовательного процесса, создание безопасных условий обучения, психологическая поддержка учащихся, студентов, учителей и преподавателей, а также восстановление поврежденных объектов образовательной инфраструктуры в ближайшем будущем.

Еще одним важным решением Минобразования является проведение тестирования школьников с целью выявления пробелов в знаниях, возникших в связи с войной. Предполагается, что оно обойдется стране примерно в 344,5 миллиона гривен. Непосредственно на тестирование из них потратят всего 19,5 миллионов. Остальные деньги необходимы для оплаты труда учителей, которые будут помогать в организации данного процесса.