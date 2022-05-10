Урсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - Зеленский

Опросник содержал тысячи страниц.

Урсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - Зеленский
Фото: ОПУ

Ответ ЕС о будущем статусе Украины как кандидата в члены ЕС ожидается в июне.

Об этом в своем обращении по итогам 75-го дня войны сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели», – рассказал Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за создание трастового фонда для восстановления Украины и санкции против РоSSии.

Президент подчеркнул, что из-за блокады порта в Одессе, которую увидел глава Европейского Совета Шарль Мишель, десятки стран в разных регионах мира оказались на грани дефицита продовольствия, а со временем ситуация может значительно ухудшиться, и это прямое следствие роSSийской агрессии.

Владимир Зеленский также встретился в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич. Она также побывала на Киевщине и посетила Бородянку и Ирпень.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине в войне с Россией.

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