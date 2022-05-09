РоSSийские офицеры среднего звена не подчиняются приказам своих командиров – Пентагон

На территории Украины действуют около 97 батальонных тактических групп врага.

?РоSSийские офицеры среднего звена не подчиняются приказам своих командиров – Пентагон
Фото: Національна гвардія України

РоSSийские войска, действующие на территории Украины, имеют проблемы с дисциплиной и моральным духом.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на закрытый брифинг высокопоставленного представителя Пентагона.

В частности офицеры среднего звена, до командира батальона включительно, не подчиняются своим командирам или же действуют не с тем запалом, которого от них ожидают, отметил чиновник.

По информации Пентагона, РоSSия продолжает медленно вводить дополнительные военные подразделения на восток Украины. По состоянию на понедельник, 9 мая, у РоSSии было около 97 батальонных тактических групп, что на несколько больше, чем на прошлой неделе. При этом Пентагон не видит никаких признаков того, что Кремль пытается мобилизовать дополнительные силы в РоSSии, еще не сосредоточенные на Украине.

Напомним, 7 мая президент США Джо Байден объявил, что CША дадут Украине еще один пакет помощи в сфере безопасности, в который войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

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