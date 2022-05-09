Вся территория Ирпеня поверхностно обработана саперами — городской голова

Маркушин призвал местное население быть осторожными.

Вся территория Ирпеня поверхностно обработана саперами — городской голова
© КГГА, Алексей Самсонов

Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что 100% территории Ирпеня поверхностно обработаны саперами. Об этом он написал в Telegram.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это - отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами", - говорится в сообщении.

Маркушин призвал местное население быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить специалистам.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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