Новостей.COM ⇒
2022-05-09
Вся территория Ирпеня поверхностно обработана саперами — городской голова
Маркушин призвал местное население быть осторожными.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что 100% территории Ирпеня поверхностно обработаны саперами. Об этом он
"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это - отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами", - говорится в сообщении.
Маркушин призвал местное население быть осторожными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить специалистам.
Елизавета Чижик, ZN.ua