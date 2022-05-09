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2022-05-09
Макрон сделал не слишком оптимистичный прогноз по вступлению Украины в ЕС
При этом он уже считает наше государство членом европейской семьи, информирует
© Офис президента
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться и занять десятилетия. Выступая
"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", — отметил Макрон, добавляя, что наша страна уже является членом европейской семьи.
Виктория Хмилевская, ZN.ua