Макрон сделал не слишком оптимистичный прогноз по вступлению Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться и занять десятилетия. Выступая на завершающей конференции о будущем Европы, он предложил создать "европейское политическое сообщество", куда могла бы войти наша страна.

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", — отметил Макрон, добавляя, что наша страна уже является членом европейской семьи.