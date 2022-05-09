Макрон сделал не слишком оптимистичный прогноз по вступлению Украины в ЕС

При этом он уже считает наше государство членом европейской семьи, информирует ZN.ua.

Макрон сделал не слишком оптимистичный прогноз по вступлению Украины в ЕС
© Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может затянуться и занять десятилетия. Выступая на завершающей конференции о будущем Европы, он предложил создать "европейское политическое сообщество", куда могла бы войти наша страна.

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", — отметил Макрон, добавляя, что наша страна уже является членом европейской семьи.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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