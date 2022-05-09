Эвакуация из Луганщины возобновится, когда ВСУ зачистят Белогоровку от оккупантов, - Гайдай

Эвакуация из Луганской области возобновится после того, как украинские военные зачистят Белогоровку от проникших на ее территорию оккупантов.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

"Как только уберут всех "лишних" – спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", – отметил он.

Он также подчеркнул, что военные в Попасной держат оборону на новых укрепленных позициях, скоро ситуация должна измениться на нашу сторону. В Рубежном противник постоянно терпит потери, ВСУ закрепили позиции в Воеводовке возле Северодонецка.

"На свободной Луганщине до сих пор остается более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось, что понтонная переправа, которую роSSийские войска 8 мая построили через Северский Донец в районе Белогоровки в Луганской области, уничтожена.

Самые активные бои в Луганской области по состоянию на 9 мая идут под Рубежным, Белогоровкой и на трассе Лисичанск-Бахмут.

8 мая Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли позиции, подготовленные заранее.

Напомним, что в результате авиаудара 7 мая по школе в Белогоровке Луганской области, по предварительным данным, погибли все 60 человек, которые остаются под обломками.