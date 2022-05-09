РоSSия принимает меры по интеграции оккупированных территорий в свой состав, – Минобороны

В частности, власть захватчиков усилила контрразведку.

РоSSия принимает меры по интеграции оккупированных территорий в свой состав, – Минобороны
Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

Враг нанес пять ударов по Николаевской и Одесской области. Сохраняется угроза дальнейшего применения крылатых ракет с акватории Черного моря по военным и гражданским объектам.

Об этом на брифинге 9 мая сообщил на брифинге в Ukrainian Media Center представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые районы ракетными, авиа- и артиллерийскими обстрелами, в частности, в Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Харьковской областях.

РоSSийские власти принимают меры к интеграции временно оккупированных территорий в состав РоSSии. Ко Дню победы оккупационные администрации ужесточили контрразведывательные мероприятия и увеличили количество блокпостов и патрулей. До 10 мая ввели комендантский час", – отметил Мотузяник.

Также на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей прибыли отдельные группы из Крыма и некоторых районов РФ для создания пропагандистских сюжетов роSSийского телевидения.

На Харьковском направлении подразделения врага пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы. На Изюмском враг сосредоточился на подготовке к продолжению наступления в направлении Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Пытаясь окружить украинские войска, враг провел аэроразведку.

На Донецком направлении роSSийские войска продолжают наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Враг продолжает форсирование реки Сиверский Донец. В районе Белогоровки приведены три понтонных переправы, враг постоянно применяет артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.

В Мариупольском направлении враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода Азовсталь. При поддержке огня, танков и артиллерии производит штурм. Не исключается возобновление бомбовых ударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

Южнобугское и Таврическое направления – россияне ведут бои, чтобы улучшить тактическое положение. Противник наращивает системы огневого поражения, ПВО и совершенствует инженерное оборудование.

На Таврическом направлении РФ проводит демонстрационные действия, чтобы сковать украинские войска и не допустить их опрокидывание в другие операционные зоны.

Бессарабское направление: обстановка в Приднестровском регионе Молдовы остается напряженной. Местные формирования и подразделения опергруппы РФ продолжают находиться в полной боевой готовности.

Волынское, Подольское и Сиверское направления – существенных изменений в сутки нет. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси – до семи батальонов – продолжают усиливать границу в Гомельской и Брестской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси по Украине.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота врага продолжают изолировать район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку.

"В акватории Черного моря на сегодняшний день находится уже семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный залп может составлять до 50 ракет", - добавил Мотузяник.

Напомним, Оперативное командование "Юг" вчера сообщало, что РоSSия перебросила в Черное море по меньшей мере шесть кораблей и две подводные лодки, которые оснащены более 50 крылатыми ракетами.

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