Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата
Первый опросник состоял из политической и экономической частей. Второй - о остоянии экономики и финансов, информирует
Украина завершила работу над второй частью опросника ЕС и ожидает, что уже в июне получит статус кандидата. Сегодня опросник передадут из Киева в Брюссель, сказала в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.
“Опросник должен быть сегодня передан в Европейский Союз по официальным каналам”, - сказала она.
Первый опросник состоит из политической и экономической частей. Вопросы касаются политсистемы Украины с акцентом на независимость судебной системы, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. То есть речь идет о том, как в Украине функционирует демократия и правовое государство.
Вторая часть первого опросника существенно короче, она касается состояния экономики и финансов, в частности, бизнес-климата, уровня приватизации и степени государственного вмешательства в экономику. Основная задача — выяснить, существует ли в Украине рыночная экономика, способная выдержать конкурентное давление, имеющееся в Евросоюзе.