Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата

Украина завершила работу над второй частью опросника ЕС и ожидает, что уже в июне получит статус кандидата. Сегодня опросник передадут из Киева в Брюссель, сказала в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

“Опросник должен быть сегодня передан в Европейский Союз по официальным каналам”, - сказала она.

Первый опросник состоит из политической и экономической частей. Вопросы касаются политсистемы Украины с акцентом на независимость судебной системы, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. То есть речь идет о том, как в Украине функционирует демократия и правовое государство.