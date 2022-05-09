Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата

Первый опросник состоял из политической и экономической частей. Второй - о остоянии экономики и финансов, информирует ZN.ua.

Украина сегодня передаст вторую часть опросника ЕС для статуса страны-кандидата – ZN.UA
© Офис президента

Украина завершила работу над второй частью опросника ЕС и ожидает, что уже в июне получит статус кандидата. Сегодня опросник передадут из Киева в Брюссель, сказала в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

“Опросник должен быть сегодня передан в Европейский Союз по официальным каналам”, - сказала она.

Первый опросник состоит из политической и экономической частей. Вопросы касаются политсистемы Украины с акцентом на независимость судебной системы, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека. То есть речь идет о том, как в Украине функционирует демократия и правовое государство.

Вторая часть первого опросника существенно короче, она касается состояния экономики и финансов, в частности, бизнес-климата, уровня приватизации и степени государственного вмешательства в экономику. Основная задача — выяснить, существует ли в Украине рыночная экономика, способная выдержать конкурентное давление, имеющееся в Евросоюзе.


Александр Хребет, ZN.ua

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